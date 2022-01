Terzo gol per il centrocampista del Lecce. I giallorossi pugliesi iniziano bene il 2022. Ritrovano il successo dopo le soste per il Covid, per le feste e il doppio rinvio a data da destinarsi della partita del “Via del Mare” col Vicenza per l’aumento dei contagi nei veneti. Il Lecce è quinto con 34 punti.

Nella diciannovesima giornata di Serie B il Lecce vince 1-0 fuori casa col Pordenone. Per i salentini decisiva la rete realizzata al 24’ del primo tempo da Gargiulo con una conclusione su cross di Strefezza.