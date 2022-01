Tamponi Asl Lecce, Mazzotta (FI): "Ore di attesa, noi disponibili a collaborare per risolvere il problema"

BARI - “Oltre otto ore di attesa per fare un tampone: la pazienza dei leccesi, nell’unico centro Asl dove sottoporsi al tampone per il Covid, negli ultimi giorni è stata seriamente messa a dura prova. Ed è per questo che diamo la nostra totale disponibilità alla Asl per lavorare insieme e trovare insieme delle soluzioni al problema". Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta."È pleonastico descrivere i disagi degli utenti, costretti a trascorrere quasi l’intera giornata in coda in macchina e spesso non in condizioni ottimali di salute. Bisogna intervenire subito, individuando o un altro punto di prelievo in aggiunta a quello esistente e/o con un potenziamento dell’organico in servizio. Noi ci siamo: il nostro ruolo politico ci impone, in queste circostanze, di collaborare con i tecnici e siamo a disposizione delle istituzioni competenti per dare un contributo costruttivo nell’interesse dei cittadini”.