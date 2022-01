Tennis, Serena e Venus Williams non giocheranno gli Australian Open

Le americane Serena e Venus Williams non giocheranno gli Australian Open di tennis che si disputeranno a Melbourne dal 17 al 30 Gennaio 2022. Serena Williams 40 anni, numero 41 al mondo nella classifica ATP è in un momento molto difficile dal punto di vista personale e sarà assente per l’infortunio alla gamba.

A sua sorella Venus Williams 41 anni e numero 381 al mondo nella classifica ATP non è stata concessa una wild card per partecipare. Venus Williams non giocherà le qualificazioni che si disputeranno dal 10 al 14 Gennaio 2022. Venus Williams disputerà qualche torneo WTA di tennis donne nel 2022. Presto deciderà a quali tornei partecipare in questo nuovo anno.