Tennis: sospesa l'espulsione di Djokovic dall'Australia

Inizialmente Djokovic era stato espulso dall’Australia. Ma ha presentato un ricorso che sarà discusso lunedì 10 Gennaio dal giudice Australiano Anthony Kelly. Djokovic per il momento è confinato al Park Hotel di Carlton in Australia. Djokovic è dichiaratamente no vax.





Il primo ministro Australiano Scott Morrison ha dichiarato: “Djokovic dovrà dimostrare valide ragioni per avere l’esenzione dal vaccino altrimenti non avrà il visto e non potrà giocare gli Australian Open”. Il tennista spagnolo Rafa Nadal ha detto: “Djokovic conosce le regole e le conseguenze a cui vai incontro se non ti vaccini”.

- E’ stata sospesa l’espulsione di Novak Djokovic dall’Australia dopo il ricorso. Lo ha deciso il governo australiano. Djokovic aveva ricevuto dalle autorità mediche australiane una esenzione dall’obbligo del vaccino per partecipare agli Australian Open di tennis dal 17 al 30 Gennaio. Ma è stato fermato dalle autorità governative per le irregolarità nel visto per entrare in Australia.