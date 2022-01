Ucraina: Nato invia navi in Europa dell'Est

(Reuters)





Nel frattempo, la diplomazia sta cercando di fare il suo corso con Washington che sta preparando le risposte scritte promessa a Lavrov nel summit di Ginevra. Nel Vecchio Continente, dipendente per il 40% delle forniture di gas russo, è in programma nelle prossime ore un vertice tra i ministri deglie Esteri Ue per capire le sanzioni da infliggere a Mosca.





Joseph Borrell, Alto rappresentante per la Politica Estera dell'Ue, interviene sulla questione: "Sulle sanzioni vogliamo agire in forte coordinamento con i nostri partner: gli Usa, il Canada e il Regno Unito. Al momento stiamo continuando a costruire un forte pacchetto di sanzioni, ma nulla di concreto verrà approvato oggi“.

Escalation di eventi nell'Europa dell'Est, dove l'Ucraina sta diventando sempre più il contendente tra Russia e Occidente. Mentre gli Usa, che stanno procedendo insieme alla Gb nell'evacuazione della diplomazia da Kiev, la Nato ha deciso di inviare le navi ed aerei nell'Europa dell'est per rispondere alla massiccia presenza militare russa al confine ucraino.