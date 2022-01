Un razzo di SpaceX potrebbe schiantarsi sulla Luna

Un razzo della compagnia spaziale SpaceX è in rotta di collisione con il nostro satellite. Levento non avrà particolari conseguenze per la Luna. Secondo le stime, l'impatto potrebbe avvenire nel mese di marzo, ma concorrono molte variabili.Il Falcon 9 era stato lanciato nel febbraio 2015 per portare nello spazio il satellite per il meteo spaziale Deep Space Climate Observatory dell'Agenzia americana per lo studio dell'atmosfera e gli oceani (Noaa). Dopo aver completato la missione, il primo stadio del razzo è rientrato sulla Terra. Invece il secondo, rimasto con poco propellente, non è riuscito a tornare ma nemmeno a sfuggire alla gravità del sistema Terra-Luna: ha così iniziato a muoversi lungo un'orbita disordinata, che fra poche settimane lo porterà a schiantarsi sulla Luna.