Vaccini anti Covid: copertura III dose al 43% della popolazione pugliese vaccinabile

BARI - Prosegue la campagna di vaccinazione anticovid in tutta la Puglia. La copertura per la III dose è al 43% della popolazione vaccinabile (+4.4% rispetto alla media nazionale). La copertura per la vaccinazione pediatrica (5-11 anni) è al 19.5%: la Puglia è la prima regione per copertura in Italia (media 11%, seconda regione la Lombardia con il 15%).Il 28 dicembre scorso, con 21.046 dosi inoculate in 24 ore, è stato ritoccato il record di somministrazioni della campagna anti-Covid, superando ampiamente le 20.090 del 24 giugno 2021. Si vaccina a ritmi sostenuti in tutti gli hub della ASL Bari. Anche nelle sedute vaccinali di ieri sono state sfiorate le 17mila somministrazioni, tra cui 2.115 solo nell’hub Fiera di Bari, e quasi 34mila iniezioni nei primi giorni dell’anno.Gli operatori della ASL Bari stanno producendo il massimo sforzo per vaccinare il maggior numero possibile di persone, sia con le dosi booster dai 16 anni in poi sia con le prime dosi destinati ai più piccoli, tra 5 e 11 anni.I numeri totali confermano non solo il buon andamento delle somministrazioni ma anche l’ottima adesione della popolazione. Sinora sono state somministrate complessivamente 2 milioni e 531.912 dosi, con i richiami booster che viaggiano velocemente verso l’obiettivo del mezzo milione (470.649), garantendo la copertura già al 65% dei residenti over 16 di Bari e provincia con ciclo completato almeno 5 mesi fa. Ottima anche la risposta della fascia 5-11 anni: 17.602 somministrazioni eseguite, pari ad una copertura del 23% su tutta la provincia e del 27% nel capoluogo.Sale al 14 per cento la percentuale di bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino: in termini numerici parliamo di 3596 bambini. Sono invece 311.044 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, 288.051 quelli che hanno ricevuto la seconda dose e 117.748 quello che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose.Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 6.700 dosi di vaccino anti Covid. Tra queste, 843 nel centro di Bozzano, 1.040 da Conforama a Fasano, 603 nella struttura tensostatica di Oria, 348 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 328 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 371 a San Donaci, 503 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana, 618 tra vaccinazioni a domicilio della Asl e in ambulatorio a cura di medici di famiglia e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche per bambini tra i 5 e gli 11 anni sono state 825.Ad oggi sono 1.148.993 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale, oltre 8.000 nella sola giornata di ieri.Sono 233.211 le dosi somministrate dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 3.603 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 206.336 persone.Hanno ricevuto la prima dose 1.870 bambine e bambini di età tra 5 e 11 anni.Continua, in stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta, la campagna vaccinale pediatrica anche attraverso iniziative dedicate.Giovedì 6 gennaio 2022 è in programma un open day pediatrico presso l'hub vaccinale di via De Palma a San Severo dalle ore 9,00 alle ore 13,00.Tutti i bambini vaccinati in provincia di Foggia ricevono gadget ed un attestato di coraggio.Il 28.1% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino antiCovid in provincia di Lecce. Sono in tutto 12.213 i bambini ad aver ricevuto il vaccino finora.Due gli open day per la vaccinazione antiCovid (prima dose) dei bambini in programma per domani, giovedì 6 Gennaio.A Lecce, nell'Hub vaccinale all'interno del Museo Sigismondo Castromediano dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 e a Tricase nella struttura Ex Acait (Via L. Da Vinci) dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.In ciascuna sede verranno somministrate, tra mattina e pomeriggio, 500 dosi complessivamente.Prosegue spedita la campagna con 11828 vaccinazioni somministrate ieri tra Punti vaccinali di popolazione, scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 8.941 dosi somministrate, delle quali 318 prime dosi over 12 anni, 1.449 prime dosi pediatriche, 993 seconde dosi e 6.181 dosi di richiamo.Nello specifico, a Taranto 679 dosi sono state somministrate presso la SVAM e 1.313 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare; 1.187 dosi a Ginosa; 1.034 dosi a Manduria; 1.034 nelle farmacie abilitate; 97 in altre strutture sanitarie; 88 a domicilio. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 2.197 dosi nei propri ambulatori.Per quanto riguarda invece la vaccinazione anti-covid pediatrica, è previsto per giovedì 6 gennaio, un evento vaccinale open day a sportello presso l’hub del centro commerciale Porte dello Jonio, dalle 9 alle 14. L’accesso è possibile senza prenotazione per tutti i bambini e le bambine nate dal 7 gennaio 2010 al 6 gennaio 2017 (5-11 anni), fino a esaurimento della fornitura giornaliera di dosi, in modalità “drive through”, per cui è opportuno indossare abbigliamento che faciliti le operazioni. È necessario la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.