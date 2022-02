Bari, a Palazzo di Città campagna di tesseramento '22 Anpi promossa dalla sezione 'Arturo Cucciolla': Decaro primo sostenitore

BARI - Nell’ambito della campagna di tesseramento 2022 dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, si è tenuta oggi a Palazzo di Città l’iniziativa promossa dalla sezione Anpi “Arturo Cucciolla” di Bari in favore dei componenti della giunta e dei consiglieri comunali.Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha sottoscritto l’iscrizione come primo tesserato Anpi. “Ho rinnovato con piacere la tessera dell’Anpi come faccio ormai da diversi anni - ha commentato il sindaco Decaro -. In questo momento, in cui sono tornati a spirare venti di guerra e di tensione, ci è sembrato ancora più importante accogliere questa iniziativa a Palazzo di Città per sostenere l’associazione e i valori di pace, democrazia e libertà che promuove sin dalla sua istituzione, a ridosso dell’ultimo conflitto mondiale”.“L’impegno antifascista dell’istituzione comunale - ha sottolineato Pasquale Martino presidente del comitato provinciale dell’Anpi - è un segno importante per tutta la comunità barese, nella continuità di memoria storica del nostro territorio, tanto più in un tempo difficile in cui occorre lottare per la pace.”Dopo il sindaco Decaro, assessori e consiglieri comunali hanno rinnovato la tessera o si sono iscritti per la prima volta alla sezione “A. Cucciolla” dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.Hanno sottoscritto la tessera 2022 dell’Anpi, tra gli altri, Eugenio Di Sciascio, Francesca Bottalico, Carla Palone, Paola Romano, Marco Bronzini, Michelangelo Cavone, Pietro Petruzzelli, Danilo Cipriani, Pierluigi Introna, Marco Lacarra, Nicola Amoruso, Silvia Russo Frattasi, Elisabetta Vaccarella, Micaela Paparella, Vito Leccese, Giuseppe Cascella e Domenico Scaramuzzi.Si ricorda che l’invito al tesseramento è rivolto a coloro i quali condividono l’impegno dell’Anpi per la difesa e la promozione dei principi costituzionali e dell’identità antifascista della Repubblica italiana.