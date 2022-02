Basket, Coppa Italia: il Milano e il Brescia si qualificano per la semifinale

(via Olimpia Milano fb)





Terzo quarto, Delaney 47-39 per i lombardi. Di nuovo Delaney, 55-39. Alviti, 60-40. Rodriguez, Milano trionfa 65-46. Quarto quarto, Ricci 70-52 per i lombardi. Rodriguez, 73-54. Ricci, 78-58. Delaney, 83-66. Datome, Milano vince questo quarto e 88-68 tutta la partita. Migliori marcatori, nei lombardi Delaney 24 punti e Daniels 12. Nei sardi Logan 19 punti e Mekowulu 12. Il Brescia supera 78-73 il Trento e si qualifica per la semifinale.

- Nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia di basket maschile a Pesaro il Milano vince 88-68 col Sassari e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Daniels e Hall 18-6 per i lombardi. Delaney, 24-14. Datome, Milano prevale 27-18. Secondo quarto, Alviti 29-21 per i lombardi. Delaney, 36-23. Hines, 38-30. Rodriguez, Milano si impone di nuovo 42-37.