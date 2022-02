I pattinatori della staffetta maschile ribaltano i pronostici della vigilia e conquistano il bronzo.

PECHINO - Undicesima medaglia per Arianna Fontana ai Giochi olimpici con l'argento nei 1.500 metri short track. Si tratta del terzo podio in questa edizione per l'azzurra, che da adesso è l’atleta donna italiana che detiene in solitaria il maggior numero di podi ai Giochi: superata Stefania Belmondo. Oro per la coreana Choi. Il bronzo va a Schulting, 3 millesimi dietro alla Fontana.