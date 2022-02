(via Happy Casa fb)

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha comunicato di avere rescisso di comune accordo il contratto con l’americano Josh Perkins. Il cestista non ha giocato per scelta del tecnico Frank Vitucci Domenica 6 Febbraio la partita che i pugliesi hanno vinto al “Pala Pentassuglia” col Reggio Emilia.

Josh Perkins era vincolato alla squadra pugliese fino al 30 Giugno 2022. La società brindisina ha augurato all’americano una carriera ricca di successi e lo ha ringraziato per la professionalità e il grande impegno in tutte le partite giocate nell’ Happy Casa.