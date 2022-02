Calcio, campionato primavera: la Juventus pareggia 0-0 con la Spal

(Juventus Fc via Getty)

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciassettesima giornata del campionato di calcio Primavera la Juventus pareggia 0-0 a Ferrara con la Spal. Nel primo tempo al 6’ il messicano Wilke Braams degli emiliani non concretizza una buona occasione. Al 7’ Ange Chibozo nato in Benin, dei bianconeri con una conclusione da trenta metri non inquadra la porta.

Nel secondo tempo al 14’ Luca Sperti della Spal va vicino al gol. Al 43’ l’ inglese Samuel Iling della Juve su punizione sfiora la rete. La Juventus è terza con 28 punti insieme alla Sampdoria e all’ Inter. Nella diciottesima giornata la Juventus Primavera giocherà Sabato 12 Febbraio alle 15 a Vinovo con la Fiorentina.