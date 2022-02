Di Gregorio (Pd): "Utilizzo infermieri, l'Asl faccia chiarezza"

BARI - “Infermieri assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria che, invece, sarebbero stati distaccati in ufficio. Non solo: anche alcuni operatori del Cup pare siano stati sottratti alla normale turnazione per svolgere compiti d’ufficio. Cosa accade nell’Asl di Taranto?” A chiederlo è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd). “Il caso degli infermieri - spiega l’esponente dem - è stato denunciato dalla Cisl Fp di Taranto e Brindisi. Ritengo che la vicenda meriti un approfondimento e chiedo pertanto all’Asl di Taranto di effettuare una verifica sulle modalità di utilizzo di personale soprattutto in una fase delicata ed ancora pesantemente segnata dall’emergenza sanitaria”.“Allo stesso modo - aggiunge Di Gregorio - mi giungono notizie relative al Cup di Taranto secondo le quali quattro operatori sarebbero utilizzati per compiti di ufficio invece di svolgere l’importante servizio per il cittadino/utente affidato al Centro unico di prenotazione. Anche su questa segnalazione invito l’Asl di Taranto ad effettuare le necessarie verifiche ed eventualmente ad adottare provvedimenti tesi ad assicurare equità tra i lavoratori ed il loro utilizzo nei posti e nelle mansioni rispondenti alle effettive qualifiche professionali”.