Europa, Zullo: “Vino italiano salvo anche grazie all’impegno di Raffaele Fitto all’Europarlamento”

BARI - “Il vino italiano è salvo, e questo anche grazie all’impegno che il nostro eurodeputato, Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo dei Conservatori Europei e capodelegazione di Fratelli d’Italia, ha messo in campo perché fosse scongiurato il rischio che per fare una buona ‘azione’ – contribuire alla lotta contro il cancro – fra gli alimenti pericolosi fossero inserite bevande alcoliche, primo fra tutte il vino, che se bevuto con moderazione evitando eccessi e abusi è uno degli alimenti inseriti anche nella dieta mediterranea". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo."In Europa, come spesso accade - prosegue Zullo -, ci sono Paesi e posizioni ideologiche pronti a estremizzare tutto. Se non fossero state apportate le modifiche necessarie, un intero settore, fiore all’occhiello dell’enogastronomia, sarebbe finito in ginocchio, ma quel che è più grave sarebbe passato il concetto che bere vino o birra può far venire il cancro. La verità è sempre nella moderazione con la quale si assumono tutti gli alimenti. Ringraziamo l’on. Fitto per la difesa del Made in Italy che in Puglia si traduce con la difesa delle nostre più importanti eccellenze alimentari”, conclude Zullo.