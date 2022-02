Ginosa, stagione teatrale 2022: sul palco del Teatro Alcanices l’Orchestra Ico Magna Grecia e Antonello Fiamma

GINOSA(TA) - Secondo appuntamento sabato 5 marzo con la Stagione Teatrale 2022 del Comune di Ginosa realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco del Teatro Alcanices si esibirà l’Orchestra Ico Magna Grecia e Antonello Fiamma.

Il progetto, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, pone di fronte generi musicali differenti che trovano, comunque, punti d’incontro. È proprio questo confronto che ogni volta rende interessante il concerto, dalle straordinarie suggestioni ed emozioni.

Protagonisti il chitarrista Antonello Fiamma con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Marco Vlasak.

Fra i brani in programma Quiet city (Copland), Cantus in memoriam di B. Britten (A. Part), Suite per archi (J. Rutter). I trenta elementi d’orchestra dell’OMG diretta da Vlasak eseguiranno, inoltre, brani originali scritti da Fiamma: Revolution, From the beginning, Reksmai e We made it.

Biglietto: posto unico € 5,00

La vendita di biglietti si terrà previa prenotazione telefonica al numero 320-7413079 (Pro Loco Pietro D’Amelio Ginosa) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.00 e la sera dello spettacolo al Teatro Alcanices dalle 19.30 a inizio spettacolo.

Orario:

Porte ore 20.30 / sipario 21.00

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo le normative vigenti.