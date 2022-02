Guerra in Ucraina: le truppe russe sono entrate a Kharkiv

KIEV - Lo annunciano le autorità locali della seconda città del Paese, invitando la popolazione a stare al riparo. Un missile russo ha colpito nella città di Kharkiv un palazzo di nove piani: una donna è morta e altre 20 persone sono state evacuate. Altri 60 residenti nel palazzo si erano rifugiati nello scantinato e nessuno di loro è rimasto ferito. La città nordorientale del Paese è da ore sotto pensanti bombardamenti.Nella stessa regione di Kharkiv le forze russe hanno catturato 471 soldati ucraini, secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. I soldati si sarebbero "arresi volontariamente". Putin ha elogiato l'"eroismo" delle Forze Speciali.Mosca, nel frattempo, sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi. La Cnn mostra le immagini dei mezzi pesanti russi che superano l'ultimo check point vicino a Belgorod, in Russia.Le forze russe hanno quindi "completamente" assediato le città ucraine di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest): ad annunciarlo il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov.Intanto, vicino alla capitale Kiev, l'incendio di un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi fa scattare l'allarme nube tossica. Secondo un primo rapporto dell'Autorità nazionale per la regolamentazione nucleare dell'Ucraina, non ci sono minacce per le persone fuori dalla zona di protezione sanitaria. Il Servizio di emergenza statale ucraino ha precisato che il bombardamento sul sito non ha portato alla depressurizzazione dello stoccaggio di sostanze radioattive: è stata colpita la recinzione del sito, mentre l'edificio è rimasto intatto.