Il cervello capisce se assumiamo zucchero o dolcificante

Alcune cellule provocano due diverse risposte neurali se vengono a contatto con lo zucchero o con il dolcificante. Il primo innesca processi che inviano segnali di gratificazione al cervello. Il secondo attiva una zona differente e non ci lascia appagati.In particolare uno studio condotto da un team della Duke University e pubblicato su Nature Neuroscience ha indagato su che cosa accade nell'intestino a livello molecolare. La scoperta è stata che esiste un particolare gruppo di cellule che scatena due diverse risposte neurali in base alla sostanza rilevata - zucchero o dolcificante.I ricercatori hanno iniettato queste due sostanze direttamente nell'intestino di topi anestetizzati e ne hanno analizzato la risposta.I risultati hanno messo in luce che i neuropodi individuano la presenza dello zucchero attraverso il trasportatore SGLT1, che li stimola a rilasciare glutammato che a sua volta attiva il nervo vago, responsabile di inviare segnali di gratificazione al cervello (e per questo ci sentiamo appagati dopo aver assunto zucchero), mentre quando è il dolcificante a entrare in contatto con i neuropodi, le cellule rilasciano ATP (adenosina trifosfato), un neurotrasmettitore che attiva una zona differente della via intestino-cervello (e non ci lascia appagati).