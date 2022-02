L'amicizia tra una volpe e un ragazzo che sembra uscita da una favola

Un messaggio che sembra molto simile al segreto che la volpe dello scrittore Antoine de Saint-Exupéry rivela al piccolo principe e che è diventato un motto universale: "Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi". Un messaggio che sembra molto simile al segreto che la volpe dello scrittore Antoine de Saint-Exupéry rivela al piccolo principe e che è diventato un motto universale: "Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi".

CHIETI - L'amicizia tra una volpe, Ueuè, e un giovane abruzzese di nome Andrea Giusti somiglia per certi versi alla fiaba de Il piccolo principe. I due si sono conosciuti mesi fa in riva al mare dove fanno lunghe passeggiate insieme sia all'alba che al tramonto."La volpe nella foto - scrive Andrea Giusti in uno dei post di aggiornamento della sua amicizia con UeUé - è una cara amica di passeggiate al mare d'inverno, la dimostrazione che si può, e anzi si deve, vivere in pace e in armonia con tutte le specie viventi che ci sono in questo mondo".