Il ministero della Salute potenzia le cure domiciliari anti-Covid

Grazie all'aumentare dei farmaci disponibili, il ministero aggiorna le indicazioni sulle cure contro la Covid-19. Via libera ai trattamenti a casa con le pillole antivirali e gli anticorpi monoclonali.L’aggiornamento, spiega il ministero in una nota, è stato effettuato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti istituzionali, professionali e del mondo scientifico, istituito dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute.L'aggiornamento, continua la nota, è stato fatto "al fine di fornire indicazioni operative, tenuto conto dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e delle emergenti conoscenze scientifiche in particolare in ambito farmacologico".La selezione del paziente da trattare con anticorpi monoclonali o con antivirali, in accordo con le determine autorizzative dell’Aifa, è affidata ai medici che trattano pazienti affetti da Covid-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati. La prescrivibilità deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla Cts e indicati nell'ambito del Registro.