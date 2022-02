Il movimento femminista 'marea verde' ha vinto. In Colombia, infatti, la Corte costituzionale ha deciso di rendere possibile l'aborto, senza giustificato motivo, fino alla 24° settimana. Prima di tale sentenza l'interruzione di gravidanza era possibile solo per motivi gravi dati da stupro, gravi malformazioni del feto e serio pericolo per la vita della donna, altrimenti si rischiavano fino a 4 anni di carcere.