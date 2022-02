Messaggi di pace tra Russia e Salento

La prima tra queste, spedita da Mosca il 9 febbraio, è stata recapitata ai ragazzi nella giornata di mercoledì 23, nelle ore in cui prendeva sempre più vigore l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Putin. Proprio in considerazione della situazione politica vissuta nell'ultimo periodo, che ha sempre visto la Russia tristemente protagonista, i due ragazzi hanno deciso di ringraziare Veronika con uno scatto che ritrae la cartolina ricevuta, raffigurante la cattedrale di San Basilio e la Piazza Rossa di Mosca, di fronte al mare di Porto Cesareo.





La foto è accompagnata da una didascalia, in italiano e in inglese: "Oggi abbiamo ricevuto questa cartolina che la nostra amica Veronika ci ha spedito da Mosca. Questo regalo ci ha fatto provare un senso di unione e di libertà che, soprattutto in questo periodo storico, è sempre più difficile riuscire a sentire. Con la speranza di incontrarci presto, ti invitiamo a osservare, cara Veronika, quanto Mosca e il Salento sembrassero vicini oggi pomeriggio. Che un senso di vicinanza e appartenenza possa presto impregnare tutto il mondo".