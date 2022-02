Autotrasporto, Mariella (Confindustria Bari-Bat): "Bene gli 80 mln di aiuti. Ora stop alle proteste"

BARI - “Il settore dell’autotrasporto ha ottenuto dal governo 80 milioni di aiuti che saranno subito inseriti nel Decreto Energia che è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’incontro di ieri con la vice-ministra Teresa Bellanova è stato proficuo e ha dato inizio ad un tavolo sulla regolamentazione del settore che si riunisce già oggi (25 febbraio ndr.). Invito gli operatori del settore trasporti a placare gli animi e a collaborare per una soluzione costruttiva”. Così il presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Bari BAT e vice presidente di ANITA Natale Mariella commenta l’esito del confronto sull’Autotrasporto che si è svolto ieri al Ministero delle Infrastrutture.“Oltre al credito d’imposta su LNG e AdBlue, che già erano stati promessi in precedenza , l’autotrasporto avrà interventi aggiuntivi sulle spese non documentate e l’aumento dello stanziamento sui pedaggi autostradali” precisa Natale Mariella che aggiunge: “ Le ragioni dello sciopero degli ultimi giorni sono serie e nascono da pesanti difficoltà economiche, ma ciò non rende accettabili le azioni illegali che sono state messe in campo, che disapproviamo perché non appartengono alla nostra cultura imprenditoriale”.