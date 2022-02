Napoli, sorprende la moglie con l'amante in ospedale e minaccia di fare strage con pistola

NAPOLI - Ore di paura all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove un uomo sarebbe entrato armato dopo aver scoperto la moglie con l’amante. Protagonista della vicenda un uomo residente in provincia di Napoli. Sarebbe entrato nel reparto di Ginecologia dove era ricoverata la moglie. La consorte non rispondeva al cellulare e l’uomo ha cominciato ad avere sospetti che si sarebbero poi concretizzati all’arrivo nella struttura sanitaria.Giunto in ospedale ha trovato anche il presunto amante della moglie che aveva per lavoro una pistola. Il marito geloso gli avrebbe sottratto l’arma puntandola contro il rivale. L’intervento tempestivo della guardia giurata ha evitato il peggio: il “tradito” ha abbandonato il revolver mentre all’ospedale arrivavano carabinieri e polizia per identificare i protagonisti della vicenda.A raccontare l’episodio è “Cio che vedo in città SMCV”. Sull'argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti che ha ribadito come sia "essenziale la presenza delle guardie giurate in un contesto di sicurezza sussidiaria e complementare per la difesa della sicurezza sociale".