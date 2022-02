Scompare Walter Mondino, il cordoglio di Emiliano

BARI - “Grande dolore oggi per l’improvvisa scomparsa di Walter Mondino, editore di Mediaeuro e tra i fondatori di Controradio. Walter ha avuto la capacità di dar vita a uno spazio culturale realmente creativo, indipendente e plurale. Dalla sua radio tanti giovani e talenti hanno avuto modo di esprimersi e trovare una strada. È sempre stato partecipe della vita sociale e civile di Bari e della Puglia, sono tante le iniziative che ha animato negli anni, tra le quali ricordo il Controfestival, come tanti sono stati i momenti di informazione, confronto e soprattutto buona musica. La mia vicinanza in questo momento alla sua famiglia, alla moglie e ai figli, e a tutti i suoi cari. Porterò con me il ricordo dei momenti vissuti insieme, la sua gentilezza e professionalità, la gratitudine per la sua passione e partecipazione”. È il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa di Walter Mondino.