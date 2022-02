"Cucinare in libertà": domani al Redentore a Bari una lezione speciale dedicata al pittore Gustav Klimt

BARI - Nell'ambito del progetto "Cucinare...in Libertà", nato dall'intesa tra l'Oratorio Redentore di Bari e la F. Divella S.p.A, patrocinato dal Comune di Bari per combattere il fenomeno della dispersione giovanile, i ragazzi delle scuole medie del quartiere coinvolti nelle attività si cimenteranno domani in un ricetta da top chef. - Nell'ambito del progetto "Cucinare...in Libertà", nato dall'intesa tra l'Oratorio Redentore di Bari e la F. Divella S.p.A, patrocinato dal Comune di Bari per combattere il fenomeno della dispersione giovanile, i ragazzi delle scuole medie del quartiere coinvolti nelle attività si cimenteranno domani in un ricetta da top chef.





Un risotto inedito e originale impreziosito da foglie di oro 24 carati commestibili e teneri fiori edibili, parmigiano reggiano stagionato 120 mesi e zafferano: una vera opera d'arte, ispirata alle opere del periodo aureo del celebre pittore austriaco Gustav Klimt non solo da ammirare ma soprattutto da gustare.

La lezione, in programma domani, mercoledì 23 febbraio, alle 17.30, nell'aula multimediale dell'Oratorio del Redentore, si svolgerà sotto la supervisione del corporate chef della F. Divella S.p.A Donato Carra (che impartirà lezioni per 60 ore come da cronoprogramma). Vi sarà la presenza dell'assessora alle Politiche Educative e Giovanili Paola Romano.