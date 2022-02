Serie B: il Lecce pareggia 1-1 a Como

Nel secondo tempo al 40’ Coda del Lecce calcia sul palo un rigore concesso per un fallo del portiere Facchin su Gargiulo. Il Lecce rimane primo in classifica con 41 punti, +1 sul Pisa secondo a 40 punti e+2 sul Brescia terzo con 39 punti. I toscani pareggiano 1-1 ad Alessandria e i lombardi pareggiano 0-0 a Cosenza.

- Il Lecce pareggia 1-1 a Como. Nel primo tempo al 4’ i lariani passano in vantaggio con Cerri su rigore concesso per un fallo di mano di Calabresi. Al 13’ i salentini pareggiano con Listkowski, conclusione da breve distanza. Secondo gol in questo campionato di Serie B per l’attaccante polacco.