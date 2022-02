Vaccini anti Covid: nel Barese oltre 6.600 vaccini somministrati nelle sedute di ieri

BARI - Report vaccini anticovid 05 febbraio 2022:Oltre 6.600 vaccini somministrati nelle sedute di ieri. Il computo complessivo sale così ad oltre 2 milioni e 916mila dosi, con una crescita marcata delle terze dosi, giunte a quota 751.614. Numeri che garantiscono la copertura “booster” all’85,2% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale almeno quattro mesi fa. Ottima la protezione soprattutto per l’ampia fascia degli over 50, pari al 93,4%, con gli ultraottantenni “coperti” al 96,3%.Dietro a questi risultati c’è il grande e metodico lavoro svolto negli hub vaccinali. L’hub Fiera ieri ha superato le 331mila somministrazioni, ma alle sue spalle spiccano gli altri 21 punti vaccinali diffusi su tutto il territorio, alcuni dei quali in grado di erogare più di 100mila vaccini ciascuno: Molfetta (139.134), Bitonto (119.187), Altamura (123.275), Alberobello (102.072) e Sammichele di Bari (100.620).Tra le iniziative di sensibilizzazione alla vaccinazione, inoltre, si segnala quella dall’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Corato che oggi, nell’hub di Corato, ha dedicato una giornata alle donne gravide. Ostetriche, infermiere e ginecologi hanno preparato con cura questa prima seduta speciale, mettendo a disposizione un numero dedicato per offrire consigli e spiegare sia i profili di sicurezza del vaccino anti-Covid sia i vantaggi, in termini di doppia protezione per la madre e per il feto, durante la gravidanza e poi anche al momento della nascita. E la risposta delle future mamme, vaccinate nell’hub direttamente dal personale della sala parto, è stata entusiastica.Secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 3 febbraio 2022 sono state somministrate 893.567 dosi di vaccino, di cui 340.186 prime dosi, 321.048 seconde dosi e 232.333 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.351,5 dosi per giornata di vaccinazione.Il 63,5% (567.626) delle dosi è rappresentato da Pfizer, il 23,1% (206.098) da Moderna, il 9,6% (86.097) da AstraZeneca, il 2,4% (21.590) da Pfizer pediatrico e l'1,4% (12.096) da Janssen (Johnson&Johnson).In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.310.959 dosi.Sono 281.483 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 8.742 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 316.853 persone.Sale la copertura vaccinale anche tra i più giovani.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 11.767 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.514 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce con 5901 vaccinazioni (di cui 392 prime dosi, 1552 seconde dosi e 3957 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.