Nella ventiduesima giornata di Serie B il Lecce sfiderà domani alle 15,30 al “Via del Mare” il Benevento. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I campani cercheranno di vincere per rilanciarsi. I giallorossi pugliesi non avranno alternative ai tre punti per consolidare la vetta. Nel Lecce il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Dermaku infortunato e Hjulmand squalificato.

Esterni Blin e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Listkowski. Nel Benevento l’allenatore Fabio Caserta dovrà rinunciare a Moncini infortunato, Viviani e Elia per problemi muscolari. Sulle fasce Calò e Acampora. Trequartista Roberto Insigne. In avanti Forte e Improta. Arbitrerà Luca Pairetto della sezione di Nichelino in provincia di Torino.