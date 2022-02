Nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C il Bari giocherà oggi alle 17,30 al “Veneziani” col Monopoli. I biancoverdi sono terzi con 42 punti a-9 dai biancorossi primi a 51 punti.

Il Foggia dovrà superare al “San Filippo” l’Acr Messina per rilanciarsi. L’Andria non avrà alternative al successo al “Degli Ulivi” col Catanzaro reduce dalla vittoria 2-0 al “Ceravolo” con l’Avellino, per risalire in classifica. Il Taranto alle 21 dovrà prevalere allo “Jacovone” con la Virtus Francavilla per fare un salto di qualità. I biancazzurri cercheranno di imporsi per avere una continuità di risultati.