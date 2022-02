Serie B: il Lecce vince 3-0 al Via del Mare col Crotone e vola al primo posto

Nel secondo tempo al 13’ Strefezza realizza la terza rete dei giallorossi pugliesi con un tocco al volo. Undicesimo gol per il centrocampista brasiliano. Il Lecce è primo con 46 punti,+1 sul Pisa e sulla Cremonese seconde a 45 punti. I toscani vincono 2-1 al “Brianteo” col Monza e i lombardi pareggiano 0-0 al “Curi” col Perugia.

- Il Lecce vince 3-0 al “Via del Mare” col Crotone. Nel primo tempo al 35’ i salentini passano in vantaggio con Coda, con una conclusione da posizione favorevole su passaggio di Hjulmand. Undicesima rete in questo campionato di Serie B per l’attaccante. Al 45’ raddoppia Coda su rigore concesso per un fallo di mano di Cuomo. Coda è primo nella classifica dei capocannonieri di Serie B con 12 reti.