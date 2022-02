Serie B: la Cremonese vince, il Pisa pareggia

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiduesima giornata di Serie B la Cremonese vince 2-0 al “Tombolato” col Cittadella e raggiunge al secondo posto con 41 punti il Pisa. I toscani pareggiano 0-0 all’”Arena Garibaldi” con la Ternana. Resta in corsa per la promozione diretta in Serie A il Brescia a 40 punti. I lombardi pareggiano 1-1 al “Rigamonti” con l’Alessandria. Sulla panchina del Brescia rimane il tecnico Filippo Inzaghi.

Il presidente dei biancazzurri Massimo Cellino prima esonera Inzaghi, poi dopo le proteste dei tifosi per l’arrivo di Diego Lopez lo fa restare al Brescia. Il Monza supera 4-0 al “Brianteo” la Spal e fa un salto di qualità. Il Perugia prevale 3-0 al “Curi” col Frosinone e si conferma in zona play off. L’Ascoli pareggia 1-1 al “Del Duca” con il Como e si avvicina all’ottavo posto. Ritrova il successo la Reggina. I calabresi si impongono 1-0 al “Granillo” col Crotone nel derby. Il Parma travolge 4-1 al “Tardini” il Pordenone e si allontana dalla zona play out. Il Vicenza pareggia 0-0 al “Menti” col Cosenza ed è ultimo a 12 punti insieme al Pordenone.