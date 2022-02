Serie C: dopo il primo ko al S.Nicola il Bari pensa al Monopoli

(via Ssc Bari fb)





E, invece, è mancata quella cattiveria necessaria per chiudere anzitempo la gara a proprio favore. Un difetto che, consentendo agli avversari di prendere coraggio e di ribaltare lo svantaggio iniziale, ha però evidenziato delle lacune strutturali nella parte centrale della difesa (l'1-1 di Trasciani al 12' è la prova schiacciante) a centrocampo per l'assenza di un suggeritore capace di far salire la squadra verso l'area di rigore del Messina e, in attacco, con la mancanza del centravanti di sfondamento.





Le assenze di questi riferimenti di reparto giustificano l'abilità del Messina nel sfruttare le ripartenze in contropiede e di saper andare in rete al 42' con Goncales. Sulla base di esse, oltre al recupero del cinismo in fase offensiva, si dovrà tornare a lavorare per preparare il derby con il Monopoli, in programma al "Veneziani" a partire dalle 17.30 di sabato 12 febbraio 2022. La compagine biancoverde, reduce dal 3-0 subìto in casa del Picerno, renderà ulteriormente corto e amaro il febbraio del Bari, con due gare a distanza di 3 giorni l'una dall'altra.

- Quanto alle sconfitta interna, c'è sempre una prima volta nella Serie C 2021-22 anche per il Bari che, dopo il 3-3 con il Catania dello scorso 23 gennaio, non riesce ancora a centrare la prima vittoria del 2022 al San Nicola. Eppure sembrava che l'1-0 siglato da Terranova al 10' del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo introducesse il ritorno al successo a favore del Bari ai danni dell'ACR Messina.