Serie C: la Virtus Francavilla Fontana è seconda a -8 dal Bari

Nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana vince 4-1 al “Giovanni Paolo II” col Potenza ed è seconda con 43 punti, a -8 dal Bari. Nel primo tempo al 45’ i lucani passano in vantaggio con Sepe. Nel secondo tempo al 5’ pareggia Patierno. Al 20’ i biancazzurri passano in vantaggio. Matino devia nella propria porta. Al 40’ Patierno realizza la terza rete e al 45’ Prezioso segna il quarto gol.

Il Monopoli perde 3-0 al “Curcio” col Picerno, scende al terzo posto a 42 punti ed è raggiunto dal Catanzaro che supera 2-0 al “Ceravolo” l’Avellino. Nel primo tempo al 4’ il Picerno passa in vantaggio con Parigi. Al 26’ raddoppia Allegretto. Nella ripresa i lucani al 15’ realizzano il terzo gol con D’Angelo.

Il Foggia pareggia 1-1 allo “Zaccheria” con l’Andria e non riesce a rilanciarsi. I biancazzurri sono terzultimi a 19 punti. Nel secondo tempo al 7’ l’Andria passa in vantaggio con Bonavolontà. Al 16’ i dauni pareggiano con Ferrante. Il Taranto perde 2-1 a Viterbo col Monterosi ed è ottavo con 33 punti. Nel primo tempo al 35’ i laziali passano in vantaggio con Ekuban. Al 45’ raddoppia Costantino. Al 95’ gli jonici segnano con Saraniti.