Ucraina: da domani i negoziati tra Mosca e Kiev. Putin ordina l'allerta nucleare

KIEV - Al via da domani i colloqui tra delegazione russa e ucraina per la guerra in Ucraina. Kiev conferma i negoziati con la Russia al confine con la Bielorussia. A riferirlo la presidenza ucraina."Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat", si legge in un messaggio su Telegram del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che conferma quindi l'incontro negoziale con la Russia. Durante la conversazione telefonica con il presidente bielorusso, "Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina", ha concluso Zelensky."Lo dirò con franchezza: non credo molto all'esito di questo incontro, ma proviamoci", sostiene nel video alla nazione il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi ai colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina in Bielorussia.Intanto il presidente Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare. Gli Usa: "inaccettabile".