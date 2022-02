Vaccini anti Covid: nel barese sono state 1801 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore

BARI - Report vaccini anticovid 20 febbraio 2022:Sono state 1801 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore. Aumentano le adesioni dei bambini alla campagna vaccinale tanto che finora nei punti vaccino territoriali sono state assicurate 76.194 dosi in favore dei bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Sempre più alta la percentuale di bambini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: a Bari città la copertura con almeno unaSomministrazione in questa fascia di età e al 59 per cento. Nei distretti 1 e 11 la stessa copertura e’ arrivata al 70 per cento.Intanto e’ a quota 94,7 per cento la copertura dei richiami per i soggetti over 50 in tutta la provincia. In generale Il 91 per cento della popolazione al di sopra dei 5 anni e’ coperto con almeno una dose di vaccino e a Bari città lo stesso dato di attesta al 93 per cento.A partire da domani lunedì 21 febbraio l’hub di Trani sarà aperto il lunedì è il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 15 alle17,30.I cittadini che hanno già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura dell’hub da martedì 22 febbraio fino a fine marzo saranno richiamati e ricollocati nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, potranno recarsi liberamente all’hub nelle giornate di apertura indicate.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.342.720 dosi.Sono 290.608 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.095 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 333.480 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.678 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 41.102 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale, a domicilio e in ambulatorio: 3770 le vaccinazioni (di cui 144 prime dosi, 977 seconde dosi e 2649 terze dosi) effettuate negli ultimi due giorni.Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati sul territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 334.010, di questi 315.460 con la seconda dose e 229.637 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 90,6%, all'85,5% e al 66,4%.La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 98,7%, al 96% per il ciclo completo e all'83,6% per la terza dose.