Vaccini anti Covid: quasi 3 milioni di dosi erogate dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi nel Barese

ASL FOGGIA



In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.327.277 dosi.



Sono 286.485 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 9.269 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.



Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 325.701 persone.



Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.288 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.840 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.



Nelle mattinate di lunedì 14 febbraio e mercoledì 16 febbraio prossimi, la ASL ha organizzato presso l'hub di Apricena "Casa Matteo Salvatore" due open day dedicati alla popolazione di età superiore a 12 anni.



Sarà possibile accedere senza prenotazione dalle ore 9,00 alle ore 13,00.



Per ogni giornata saranno disponibili 120 dosi di vaccino.



ASL LECCE



1.733.739 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 646.332 prime dosi, 622.610 seconde dosi, 21.336 monodose.



A quota 443.461 le terze dosi con una copertura del 40% nella fascia 12-19, del 46% nella fascia 20-29, del 49% nella fascia 30-39, del 57% nella fascia 40-49, 61% nella fascia 50-59, 71% nella fascia 60-69, 77% nella fascia 70-79, 76% nella fascia 80-89, 55% negli over 90.



Prosegue, con una capillare e significativa risposta da parte delle famiglie, la campagna vaccinale pediatrica con 34.497 vaccinazioni eseguite finora.



4218 vaccinazioni (di cui 157 prime dosi, 822 seconde dosi e 3239 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.



ASL Lecce organizza delle sedute vaccinali extra per la somministrazione della seconda e della terza dose di vaccino antiCovid agli over 18. Verrà somministrato il vaccino Moderna:



Sabato 12 febbraio ore 15 - ore 18.30



Nardò, Ex Asilo, Via Beethoven



Mercoledì 16 febbraio ore 15 - ore 17



Casarano, Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano - Collepasso



Sabato 19 febbraio ore 20 - ore 23



Museo S. Castromediano Viale Gallipoli (Lecce)



ASL TARANTO



La campagna vaccinale nella provincia di Taranto nella giornata di giovedì 10 febbraio ha registrato 1.974 dosi totali di vaccino somministrate: 162 sono prime dosi, di cui 88 pediatriche, 858 seconde dosi, di cui 501 pediatriche, e 954 richiami. In particolare, 264 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare, 324 dosi presso l'hub alla SVAM a Taranto, 139 dosi a Ginosa, 198 dosi a Grottaglie, 251 dosi a Manduria, 194 dosi a Martina Franca. Inoltre, 279 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 10 dosi a domicilio per pazienti fragili, 274 dosi nelle farmacie abilitate, 41 dosi in altre strutture.

BARI - Report vaccini anticovid 11 febbraio 2022:Quasi 3 milioni di vaccini anti Covid erogati dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi: in provincia di Bari la macchina organizzativa della ASL sostenuta da una forte adesione da parte della comunità ha determinato una copertura di popolazione elevatissima, arrivata al 94 per cento nel target dai 12 anni in poi. Nel dettaglio in tutti i punti vaccino territoriali sono state assicurate 2 milioni e 949.445 somministrazioni come si evince dal sistema di raccolta dati aziendale, suddivisi tra 1 milione 117.442 prime dosi, 1 milione e 61.185 seconde e 770.818 “booster”. Sul versante dei richiami, l’87% degli over 12, che hanno completato il ciclo primario quattro mesi fa, ha ricevuto anche la terza dose. Alte coperture sono state raggiunte in particolare tra gli ultraottantenni (97%), i 70-79enni (95%), 60-69enni (95%) e 50-59enni (92%). Numeri in crescita costante si registrano anche tra le generazioni più giovani. L’87% del gruppo 40-49 anni è protetto con terza dose, così come l’81% dei 30-39enni, il 77% dei 20-29enni e il 60% dei 12-19enni. Cresce ulteriormente, infine, l’adesione delle bambine e dei bambini tra 5 e 11 anni: a fronte di 72.277 somministrazioni complessive, il 55% dei 5-11 anni ha fatto la prima dose, il 41% ha portato a termine il ciclo completo. Circa 20 punti in più dei dati nazionali, attestati rispettivamente al 35,4% con prima dose e al 22,1% con doppia dose. Intanto sono state 4.690 le somministrazioni di vaccino eseguite nelle ultime 24 ore, di cui 2.953 terze dosi, 1367 seconde e 370 primeSale al 50 per cento la percentuale di bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni della Asl Bt che ha già ricevuto la prima dose di vaccino. Sono invece 9133, pari al 36 per cento degli aventi diritto, quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Rispetto agli adulti (dai 12 anni in su) va segnalato che domani é in programma a Barletta un open day senza prenotazione dalle 9 alle 12,30.Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 1.900 dosi di vaccino anti Covid e fra queste,133 nell'ospedale Perrino e 146 nel PalaVinci a Brindisi, 99 da Conforama a Fasano, 92 nella palestra della scuola Falcone di Mesagne, 239 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 213 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 154 nella struttura tensostatica di Oria, 69 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Sono state 34 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 235 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, nella giornata di ieri, sono state 444.