A Vieste la 'Fanoja' di San Giuseppe

La piazza, al centro della quale brucerà la grande Fanoja, sarà divisa per l’occasione in un'area stand aperta a tutti dove ci sarà la possibilità di acquistare o consumare prodotti e ricette tipiche, comprare artigianato locale e godere delle esibizioni di artisti di strada e l'area concerto che invece, in ottemperanza alle norme anti covid in vigore, prevede il possesso di green pass e mascherina ffp2. La line up della manifestazione promette di infiammare la piazza della cittadina garganica. Ad aprire le danze l’OPM Orchestra Popolare di Monte Sant’Angelo.

A seguire l’esibizione del grande Eugenio Bennato con la sua storica compagnia di canto popolare sarà impreziosita dall'ensemble vocale de Le Voci del Sud; I Sud Sound System aprono la seconda parte del concerto, con il loro inconfondibile reggae salentino che scalderà anche i più giovani e per concludere la performance African Party del dj e producer Don Ciccio accompagnato da Mariam & Lavanilicious, le più importanti afro dancers in Italia. Un vero e proprio viaggio musicale questo decimo appuntamento con la Fanoja di Vieste, che parte dalla tradizione musicale garganica e si conclude in bellezza con le vibes africane.





Dal pomeriggio invece gruppi folkloristici e musicali animeranno le strade della cittadina garganica, ci saranno laboratori per bambini, stage di danza gratuiti , estrazione della lotteria della Fanoja e tanti altri momenti speciali da vivere con gioia dopo due anni di pandemia. Trovate tutti i dettagli all'interno del programma o visitando la pagina social della manifestazione “Fanoja di San Giuseppe Vieste”.

VIESTE (FG) - Manca meno di una settimana all'evento organizzato dal gruppo folkloristico “Pizzeche e Muzzeche” - in collaborazione con il Comune di Vieste e con il patrocinio della Regione Puglia e del Gal Gargano – che torna il 19 marzo prossimo nella bellissima piazza sul mare di Vieste “Marina Piccola” con la decima edizione.