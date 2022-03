Andria, sorpreso con 177 kg di droga: arrestato dai Cc



ANDRIA (BT) - Nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, predisposti nelle ultime settimane dal Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, in particolar modo sul territorio di Andria e dell’Alta Murgia, i militari del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo, andriese, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno rinvenuto in una cantina usata dal predetto, 165 panetti di sostanza stupefacente del tipo "hashish", per un peso complessivo di circa 177 kilogrammi.



Al termine dell’operazione di polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e successivamente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, il cui valore complessivo sul mercato può fruttare circa 500.000 euro, nonché l’individuazione delle piazze di spaccio a cui la sostanza stupefacente era destinata.