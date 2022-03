Bari, al via i lavori di rifacimento dell’asfalto sul lungomare

BARI - L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso rende noto che inizieranno questa sera alle ore 22 le operazioni di rifacimento dell’asfalto sul lungomare Nazario Sauro, con la rimozione e sostituzione del primo strato di pavimentazione del piano stradale (dello spessore di circa 3 cm).Per minimizzare i disagi alla circolazione, il cantiere sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 22 fino alle 6 di mattina.Questa sera i lavori interesseranno il tratto di lungomare (lato mare) che va dall’altezza del ponte di via Di Vagno fino al Palazzo della Città metropolitana, mentre domani sera gli operai saranno impegnati sullo stesso tratto nella direzione opposta (lato terra). Si procederà così anche sul lungomare Araldo di Crollalanza fino all’incrocio con corso Vittorio Emanuele, che a seguire sarà interessato anch’esso dai lavori di rifacimento dell’asfalto fino a piazza Garibaldi.“Il nostro obiettivo - commenta Galasso - è quello di assicurare una pavimentazione assolutamente complanare sul lungomare compreso tra il ponte di via Di Vagno e il Teatro Margherita e, poi anche su corsi Vittorio Emanuele, rifacendo integralmente il primo strato di asfalto e, laddove necessario, nei punti più danneggiati e segnati da avvallamenti, anche dello strato sottostante, detto blinder. La scelta di effettuare questi lavori di manutenzione straordinaria nella fascia notturna risponde alla volontà di interferire il meno possibile con la circolazione stradale in un’area centrale della città percorsa quotidianamente da migliaia di autovetture”.I lavori si concluderanno entro la prima decade di aprile.