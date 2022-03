Bari, Libera comemmora vittime davanti fabbrica chiusa

Ha ricordato, inoltre, il recente incontro del 4 marzo di lavoratrici e lavoratori con don Luigi Ciotti, che aveva ascoltato il grido di dolore di uomini e donne che hanno espresso la loro difficoltà nel portare avanti la famiglia e il quotidiano. Sono 39 i tavoli di crisi attualmente attivi in provincia di Bari.







Dopo la lettura dei nomi, sono intervenuti i familiari delle vittime innocenti per portare la loro testimonianza a conclusione della manifestazione.



"Oggi è importante vivere il 21 marzo con tutti, anche con gli studenti", ha dichiarato don Angelo Cassano. "La lotta la fanno i magistrati, alcuni dei quali presenti, le forze dell'ordine, ma non solo. Come società civile, grande attenzione va posta sul tema della povertà educativa, che va contrastata per sottrarre i ragazzi dalle grinfie dei mafiosi. La mafia si sconfigge anche sul tema della cultura del lavoro, perciò oggi siamo qui a leggere i 1074 nomi delle vittime innocenti delle mafie."