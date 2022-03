BARI - Superman inaugura il programma Fuori Bif&st dell’AncheCinema di Bari dal 26 marzo al 2 aprile film, corti, casting, una mostra e la festa del cinema pugliese Dal tetto dell’AncheCinema spunta Superman per dare il via alla programmazione Fuori Bif&st ideata dal teatro polifunzionale barese. Il supereroe, appeso ad una fune, ha attaccato sulle pareti esterne delle gigantografie dedicate al grande cinema e alla città regalando uno spettacolo di equilibrismo e professionalità. Le “Cartoline” è un’opera di minuziosa fotocomposizione dell’artista Tiziana Fato e sarà esposta per tutta la durata del Festival anche all’interno del teatro.

Il cartellone dell’AncheCinema prevede 12 lungometraggi, 10 cortometraggi della app innovativa WeShort, 1 casting, 1 mostra e la Festa del cinema pugliese, firmata da CNA Cinema e Audiovisivo Puglia e UECI - Unione Esercenti Cinematografici Italiani, prevista da programma il primo aprile. Un’occasione per lanciare la prima edizione della rassegna Colpi di tacco, coordinata dal produttore Ivan D’ambrosio, dal regista Davide Barletti e dal direttore di AncheCinema Andrea Costantino. Colpi di tacco omaggerà il cinema pugliese e valorizzerà gli operatori del settore e le produzioni della regione. Durante la settimana dedicata al mondo del cinema si svolgerà un casting per la realizzazione di uno spot pubblicitario. Il 31 marzo, alle 16.30, saranno selezionati giovani di Bari e provincia con età compresa tra i 16 e i 23 anni, senza impegni di studio e senza lavoro stabile (i minorenni dovranno essere accompagnati).

Dopo l’anteprima al Bif&st approda all’AncheCinema Hill of Vision che vedrà in sala il regista Roberto Faenza e il premio Nobel Mario Renato Capecchi. Un’opportunità straordinaria per conoscere l’italiano trapiantato in America che ha scoperto come silenziare i geni e approfondire grazie al regista Faenza la sua rocambolesca infanzia. In segno di solidarietà per i profughi dell’Ucraina è prevista la proiezione gratuita del film Ogni cosa è illuminata del regista Liev Schreiber. La pellicola racconta la storia di un ragazzo americano di origine ebraica che decide di partire per l'Ucraina per cercare l'uomo che sessanta anni prima ha salvato la vita a suo nonno. Per tutto il Fuori Bif&st ci sarà un angolo AmoPuglia onlus che raccoglierà fondi per il popolo ucraino.

AncheCinema offrirà al pubblico anche Nuovo Cinema Paradiso in occasione dell’arrivo del regista Giuseppe Tornatore, La stazione di Sergio Rubini e Mediterraneo di Gabriele Salvatores. "L’entusiasmo e la passione per la città di Bari dell’assessore comunale Carla Palone - ha detto Costantino - ci hanno dato un'enorme carica di energia per preparare il Fuori Bif&st all’AncheCinema in questo periodo difficile, non vediamo l'ora!". Ringraziamo la disponibilità e la sensibilità degli sponsor: Vitalvernici, Lavori Edili Acrobatici di Nicola Cecere e Grafiche Deste che hanno partecipato con passione al progetto.