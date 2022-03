Basket: il Brescia vince 87-76 a Trento

Nella ventesima giornata di A/1 di basket maschile il Brescia, prossimo avversario, dell’ Happy Casa Brindisi vince 87-76 in casa col Trieste. Primo quarto, Banks 15-10 per i friulani. Campogrande, 23-12. Di nuovo Banks, il Trieste prevale 28-16. Secondo quarto, Grazulis 33-18 per i friulani. Delia, 36-22. Della Valle tiene in partita i lombardi, però 40-32 per il Trieste. Banks, i friulani si impongono di nuovo 42-41.

Terzo quarto, Mitrou Long 45-44 per i lombardi. Gabriel, 53-44. Campogrande tiene in gara i friulani, ma 53-49 per il Brescia. Gabriel, 56-51. Moss, il Brescia trionfa 61-54. Quarto quarto, Moore e Laquintana 68-54 per i lombardi. Petrucelli, 82-66. Della Valle, il Brescia vince questo quarto e 87-76 tutta la partita. Migliori marcatori, nei lombardi Della Valle 18 punti e Moore 14. Nei friulani Banks 23 punti e Konate 12. Nella ventunesima giornata Domenica 6 Marzo alle 18 il Brescia giocherà al “Pala Pentassuglia” con l’ Happy Casa Brindisi.