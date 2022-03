Apulian Experiences: un dolce e un cocktail speciali per il Carnevale '22

- Anche questo Carnevale 2022 è stato, come il precedente, è stato "limitato" dalla pandemia mondiale Covid-19, che però non ha fermato spunti di creatività e spensieratezza. Insieme a Paolo Castellaneta, Executive Chef di Piano Susci italiano - Gioia del Colle, abbiamo presentato un dolce speciale per questo Carnevale:Mousse delicata al coccoComposta di fragole e limePan di spagna al coccoBiscotto al cioccolato fondenteUn dolce dedicato all’ultima stagione dei Simpson e al Carnevale di quest' anno, un piatto simpatico per lanciare qualche sorriso in più.Insieme al piatto viene servito un naso da pagliaccio, omaggiato direttamente ai clienti, una limited edition di 200 pezzi solamente per questo periodo a tema.Per il food pairing è stato scelto un ottimo drink, in associazione, che ci ha presentato direttamente Arianna Manolio (Barlady Manager Salotto - Gioia del Colle):Rum veritasRum plantation 3 starsLimeSciroppo di ananasFalernumGocce di cherry bitterBuon assaggio a tutti voi.