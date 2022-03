(via Olimpia Milano fb)





Quarto quarto, Mitrou Long 67-61 per il Brescia. Di nuovo Mitrou Long, 70-63. Laquintana, 75-67. Petrucelli, il Brescia vince questo quarto e 82-74 tutta la partita. Il Milano è raggiunto al primo posto a 36 punti dalla Virtus Bologna. Gli emiliani superano 81-77 in casa il Venezia. Migliori marcatori, nel Milano Delaney 11 punti e Rodriguez 10. Nel Brescia Mitrou Long 22 punti e Della Valle 21.

- Nella ventitreesima giornata di A/1 di basket maschile la capolista Milano perde a sorpresa 82-74 a Brescia. Primo quarto, Petrucelli 10-6 per il Brescia. Rodriguez, 13-12 per i meneghini. Gabriel, il Brescia prevale 17-15. Secondo quarto, Gabriel 20-17 per il Brescia. Petrucelli, 25-19. Della Valle, 32-22. Cobbins, 36-24. Gabriel, il Brescia si impone di nuovo 41-31. Terzo quarto, Mitrou Long 44-35 per il Brescia. Melli tiene in partita il Milano, però 44-38 per il Brescia. Burns, 52-40. Della Valle, 61-52. Moore, il Brescia trionfa 64-58.