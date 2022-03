(via Taylor Fritz Fb)





Per Nadal una sconfitta dopo 20 vittorie consecutive ottenute nel 2022. Tra le donne vince la polacca Iga Swiatek. Prevale in finale 6-4 6-1 con la greca Maria Sakkari. Per la Swiatek quinto torneo vinto nella sua carriera di tennista. La polacca con questo successo da oggi è la numero 2 al mondo nella Classifica WTA. Per la greca è la quarta finale persa da quando gioca a tennis.

L’americano Taylor Fritz vince il torneo di tennis di Indian Wells in California. Supera 6-3 7-6 in finale lo spagnolo Rafael Nadal. Un tennista americano torna a trionfare in questo importante evento sportivo 21 anni dopo Andrè Agassi. Con questo successo Fritz da oggi è numero 13 al mondo nella Classifica ATP.