(via Zelensky Instagram)

- Il premier israeliano Naftali Bennett ha accettato l'invito di Zelensky che ha posto come condizione per la visita a Kiev solo se si arriverà ad un sostanziale cessate il fuoco con Mosca. A rivelarlo è Ynetnews, con il premier israeliano che si sta spendendo molto per il cessate il fuoco nell'est Europa, con il colloquio diretto con Putin e continui contatti telefonici con lo stesso presidente ucraino.