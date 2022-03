Bombe russe sull'ospedale per bambini, l'ira di Zelensky

(Agenzia Vista) - Kiev, 10 Marzo 2022 - "Questo è il giorno che definisce tutto. Definisce chi sta dalla parte di chi. Le bombe russe sono cadute su un ospedale, e un ospedale per la maternità e dei bambini. Le strutture sono distrutte. Per ora ci sono 17 feriti. La rimozione dei detriti è in corso. Le persone hanno iniziato a nascondersi dalla minaccia aerea in tempo, dai 500 kg di bombe lanciate dai russi sulle città". Così Zelensky in un messaggio pubblicato nella notte dopo i bombardamenti a Mariupol.