Torna SanNolo, il festival della canzone a Milano

(I giudici di San Nolo: Graziano Ostuni, Petra Loreggian, Christian D'Antonio).



Radio NoLo, la radio del quartiere a Nord di Loreto, sarà come ogni anno media partner dell’evento: interviste, backstage e curiosità della kermesse per farvi vivere tutte le emozioni del festival.



Per ogni informazione è possibile contattare il festival all’indirizzo festival.sannolo@gmail.com e per tutte le info è possibile consultare il bando sul sito www.radionolo.it e su www.festivalsannolo.it









MILANO - Torna SanNolo e diventa il festival della canzone a Milano, quest’anno in presenza, con l’obiettivo di espandersi per conquistare tutta la città. La quinta edizione del contest canoro più amato dai milanesi sarà live dal 24 al 26 marzo 2022 e la caccia agli artisti e cantanti disposti a sfidare le giurie più agguerrite di sempre è aperta tramite candidature on-lineSanNoLo vanta quattro edizioni, tutte sold out (quella in pandemia online nel 2020 è stata vista da 10mila persone collegate) e la presenza di ospiti musicali e dello spettacolo a livello nazionale come Arisa, Levante e Malika Ayane. C’è persino stato il battesimo del sindaco Beppe Sala che nel 2019 ha solcato il palco del Festival per dare il suo saluto alla kermesse musicale. Per SanNoLo 2022 Lorenzo Campagnari e Rovyna Riot, i due condottieri del carrozzone canoro irriverente e divertente ormai nel cuore dei milanesi, puntano a raccogliere iscrizioni, sempre gratuite, di canzoni inedite.Come funziona il festival? A giudicare i cantanti in questa quinta edizione ci saranno diverse giurie, composte da membri con competenze e identità differenti. Tutte le canzoni dovranno essere nuove al momento dell’iscrizione a SanNoLo 2022 e rimanere tali fino alla loro prima esecuzione nel corso del festival (e non fate come Gianni Morandi!).Previsti premi in denaro per i primi 3 classificati, le famose “borsette di studio” offerte dai partner del progetto e collaborazioni con alcune importanti realtà musicali coinvolte nel festival. ( case discografiche, etichette, management, sale di incisione).