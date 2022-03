Borraccino, Grandi eventi sportivi in Puglia: al via il nuovo bando

BARI - "Pubblicati sul Burp n. 30 del 14.03.2022 e relativo supplemento i due provvedimenti che disciplinano il nuovo bando a sostegno dei grandi eventi sportivi in Puglia". Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia."Con una dotazione finanziaria complessiva di 800mila euro - prosegue -, la procedura a sportello finanzierà eventi sportivi dilettantistici e manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale che si svolgeranno nella nostra regione. La scadenza del bando è fissata per il 14 novembre 2022 ed il contributo massimo per un evento è di 100mila euro a seconda della tipologia e della rilevanza mediatica e d’impatto sul territorio.Si tratta di risorse importanti, finalizzate non solo per la promozione, diffusione dello sport quale strumento fondamentale per il benessere psico-fisico, ma anche per l’aspetto legato all’attrattività, alla visibilità della regione Puglia a livello nazionale, europeo e mondiale, e per le conseguenti ricadute economiche per tutto il territorio. I grandi eventi sportivi rappresentano oggigiorno infatti delle straordinarie vetrine anche di carattere culturale, naturalistico ed enogastonomico da valorizzare appieno.Una particolarità che il Presidente Emiliano ed il vice-Presidente Piemontese hanno oculatamente previsto , è la possibilità di richiedere , con questo bando, il contributo anche per gli eventi sportivi mondiali o internazionali da realizzarsi nell’anno 2023 che comportano un’organizzazione da avviare necessariamente nel 2022", conclude Borraccino.