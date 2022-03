Emergenza Ucraina, Galante (M5S): “Coordinamento tra le istituzioni e tutti gli attori interessati è fondamentale per l’accoglienza”

BARI - “È importante fare il punto ogni settimana per fotografare lo stato dell’arte per quello che riguarda l’accoglienza dei rifugiati ucraini in Puglia, in modo da fornire ai cittadini le giuste informazioni. Il coordinamento tra istituzioni e tutti gli attori interessati, che ci è stato assicurato essere costante, è fondamentale per le azioni da realizzare. Così il capogruppo del M5S Marco Galante a margine delle audizioni in III Commissione Sanità.“La prossima settimana - continua Galante - potremo avere in Commissione numeri certi per quello che riguarda i posti disponibili nelle Aziende per i Servizi alla Persona (ASP) per accogliere donne e bambini ucraini e sulla ricognizione fatta dai Comuni sui posti nella rete SAI e sulla disponibilità di immobili idonei da mettere a disposizione per l’accoglienza. Parallelamente è importante il coinvolgimento del Terzo Settore e dei CSV annunciato oggi dall’assessora Barone. Il Movimento 5 Stelle in parlamento ha depositato una mozione per chiedere di creare un apposito fondo per sostenere gli enti territoriali e le associazioni del terzo settore impegnate nell’accoglienza e nell’assistenza. Servono risorse per garantire il supporto sanitario e psicologico a chi fugge dalla guerra e per l’integrazione scolastica per i minori. Nella prossima seduta della Commissione riascolteremo nuovamente tutti coloro che sono coinvolti nell’accoglienza, in modo da poter continuare ad avere un confronto proficuo sulle azioni intraprese”.